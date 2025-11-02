Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 ноября, 12:12

Больного заразной формой туберкулёза россиянина насильно положили в больницу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / khuncho24

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / khuncho24

Прокуратура Кубани добилась недобровольной госпитализации жителя Курганинска, у которого диагностирована открытая форма туберкулёза. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина систематически уклонялся от лечения, создавая угрозу для здоровья окружающих. Беря во внимание данный факт, суд удовлетворил ходатайство надзорного органа о помещении гражданина в специализированное противотуберкулёзное учреждение. В настоящее время пациент уже находится в медучреждении, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Врач назвала «красные флаги», которые помогут выявить туберкулёз до флюорографии
Врач назвала «красные флаги», которые помогут выявить туберкулёз до флюорографии

А ранее Life.ru сообщал, что в одном российском регионе объявлен карантин в связи со вспышкой смертельного заболевания. Очаг распространения опасной инфекции выявлен в одном из подсобных хозяйств села, в связи с чем в радиусе трёх километров введены меры повышенной осторожности.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Общество
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar