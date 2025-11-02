Больного заразной формой туберкулёза россиянина насильно положили в больницу

Прокуратура Кубани добилась недобровольной госпитализации жителя Курганинска, у которого диагностирована открытая форма туберкулёза. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина систематически уклонялся от лечения, создавая угрозу для здоровья окружающих. Беря во внимание данный факт, суд удовлетворил ходатайство надзорного органа о помещении гражданина в специализированное противотуберкулёзное учреждение. В настоящее время пациент уже находится в медучреждении, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

