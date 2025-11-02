Подарок от бойцов СВО: В библиотеке Путина хранится фрагмент подбитого танка Leopard
Обложка © ТАСС / FILIP SINGER
Фрагмент немецкого танка Leopard, подбитого в зоне специальной военной операции, занимает место в личной библиотеке президента России Владимира Путина. Об этом свидетельствуют кадры, показанные в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
В библиотеке Путина хранится фрагмент подбитого танка Leopard. Видео © Telegram / Зарубин
На сохранившейся табличке указано: «Верховному главнокомандующему кусок фашистского танка Leopard, подбитого нами в зоне СВО. Личный состав 58-й армии. Запорожская область 2023 год». Экспонат был передан военнослужащими 58-й армии как символический дар главнокомандующему в знак признания успешных боевых действий против западной техники.
Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Центр» уничтожили немецкий танк Leopard, принадлежавший Вооружённым силам Украины. Также были поражены боевая бронированная машина, несколько автомобилей и артиллерийское орудие противника.
