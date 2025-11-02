Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
2 ноября, 12:21

Подарок от бойцов СВО: В библиотеке Путина хранится фрагмент подбитого танка Leopard

Обложка © ТАСС / FILIP SINGER

Фрагмент немецкого танка Leopard, подбитого в зоне специальной военной операции, занимает место в личной библиотеке президента России Владимира Путина. Об этом свидетельствуют кадры, показанные в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

В библиотеке Путина хранится фрагмент подбитого танка Leopard. Видео © Telegram / Зарубин

На сохранившейся табличке указано: «Верховному главнокомандующему кусок фашистского танка Leopard, подбитого нами в зоне СВО. Личный состав 58-й армии. Запорожская область 2023 год». Экспонат был передан военнослужащими 58-й армии как символический дар главнокомандующему в знак признания успешных боевых действий против западной техники.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Центр» уничтожили немецкий танк Leopard, принадлежавший Вооружённым силам Украины. Также были поражены боевая бронированная машина, несколько автомобилей и артиллерийское орудие противника.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
