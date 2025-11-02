В Москве лифт с девушкой в кабине сорвался с 12 этажа
Обложка © Telegram/ Mash
Ночью в столичной многоэтажке на улице Обручева произошла трагедия — пассажирка едва осталась жива после резкого падения лифта с большой высоты. Женщина получила травмы и была немедленно госпитализирована врачами скорой помощи. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Пострадавшая рассказала, что кабинка резко сорвалась с 12 этажа, но затормозила на восьмом, позволив ей избежать более тяжёлых повреждений. Соседи отметили, что недавно установленный лифт постоянно ломался и издавал странные звуки, о чём они регулярно сообщали сотрудникам управляющей компании.
Возмущённые жильцы решили составить коллективную жалобу, требуя наказания виновных лиц и немедленного устранения проблем с оборудованием, угрожающим жизням людей.
Ранее в Бауманке лифт насмерть раздавил электромеханика во время проведения ремонтных работ. Мужчине изначально пытались помочь экстренные службы столицы. На место происшествия также прибыла бригада скорой, но спасти рабочего не удалось.
