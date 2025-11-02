Полиция Британии не признала терактом нападение с ножом на пассажиров поезда

Инцидент с нападением с ножом в поезде в Англии, в результате которого пострадали более 10 человек, не рассматривается как террористический акт. Об этом заявил суперинтендант британской транспортной полиции Джон Лавлесс на пресс-конференции, транслировавшейся телеканалом Sky News.

Он отметил, что на начальном этапе расследование проводилось при поддержке контртеррористического подразделения.

«Однако на данном этапе нет никаких оснований полагать, что это террористический акт», — сказал Лавлесс.

По его словам, по подозрению в покушении на убийство задержаны двое британцев 32 и 35 лет африканского и карибского происхождения.

По данным правоохранительных органов, двое граждан, пострадавших в результате инцидента, до сих пор пребывают в реанимации. Соответствующее заявление распространил официальный представитель полиции. При этом медики выписали из больницы уже четырёх человек, которые получили необходимую помощь. Причины, побудившие преступников к действиям, в настоящий момент остаются для следствия загадкой. Министр обороны Великобритании Джон Хили подчеркнул, что речь идёт об «отдельном инциденте».

Высокопоставленный чиновник также отметил, что профильные ведомства держат ситуацию на особом контроле и проводят всестороннюю проверку для установления полной картины произошедшего.

Ранее стало известно, что в восточной Англии внутри поезда, который следовал из Донкастера в Лондон, произошло нападение с ножами. Все пострадавшие были госпитализированы в кратчайшие сроки, а предполагаемые преступники задержаны сразу же после прибытия состава в город Хантингдон.