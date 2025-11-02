Путин помог организовать общее фото с ранеными бойцами СВО

Президент РФ Владимир Путин во время визита в центральный военный госпиталь лично участвовал в организации фотографии с ранеными участниками специальной военной операции. Кадры этого момента были показаны в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«На ту сторону. Не спеши, не спеши… Вот сюда проходите», — инструктировал президент бойцов, помогая им занять оптимальные позиции для группового снимка.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил военнослужащих, что специальная широкоугольная линза фотоаппарата позволит всем попасть в кадр, а готовое изображение будет опубликовано на официальном сайте президента для свободного доступа.

«Там специальная линза (в камере — Прим. Life.ru.), она всех берёт. Ребята, на президентском сайте эта фотография будет, оттуда в любой момент сможете скачать», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетил раненых участников специальной военной операции в военном госпитале имени П. В. Мандрыка. Во время визита глава государства передал медицинскому учреждению иконы, которые ранее были подарены ему военнослужащими на день рождения. По словам бойцов, эти святые образы, сохранившие следы пуль и осколков, помогли им сохранить жизнь в ходе боевых действий.