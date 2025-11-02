Россияне массово начали выбирать «сонный» туризм на ноябрьские праздники

Российские туристы выбрали спокойный отдых на ноябрьские дни, предпочитая культурные мероприятия, вкусную еду, цифровую разгрузку и сонный туризм. Такие выводы сделали эксперты сервиса бронирования жилья «Суточно.ру», отметив значительный рост интереса к регионам центральной части России. Об этом пишет ТАСС.

Формат отпуска slow life набирает популярность среди россиян. Этот тренд предполагает минимизацию пользования гаджетами, максимальное погружение в природные ландшафты и восстановление душевных сил. Средний срок пребывания туристов составляет три дня, большинство резерваций сделано семьями и компаниями друзей.

Средняя цена проживания в городах назначения составила порядка 4,5 тысячи рублей за сутки, увеличившись на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самые высокие арендные ставки зафиксированы в Минске (6,5тысячи руб./сутки), Нижнем Новгороде(5,5 тысячи руб.) и Москве (5,4тысячи руб.). Минимальные цены наблюдались в Сочи(3,8 тысячи руб.), Краснодаре (3,8т тысячи руб.) и Калининграде(3,4 тысячи руб.).

Специалисты связывают популярность «сонного туризма» с переутомлением и постоянным недосыпом среди жителей страны, добавив, что основными клиентами являются активные лица 30-40 лет. Современные отельные операторы быстро реагируют на новый запрос, создавая комплексные условия для сна.