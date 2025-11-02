Жителю Одесской области дали три года тюрьмы за слова о русских освободителях

В Одесской области вынесен обвинительный приговор местному жителю, осуждённому на три года лишения свободы за высказывания в телефонном разговоре. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

В 2024 году мужчина во время беседы с оператором мобильной связи назвал российских военнослужащих освободителями и допустил критические высказывания в адрес украинских властей. Суд признал эти высказывания противоправными, дополнительно запретив осуждённому занимать государственные должности в течение двух лет и конфисковав его мобильный телефон.

Подсудимый свою вину не признал, однако суд принял во внимание результаты лингвистической экспертизы записи разговора.

Ранее сообщалось, что в Воркуте суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в попытке склонить своего сына-военнослужащего к переходу на сторону ВСУ. Мужчина был приговорён к 15 годам колонии строгого режима за распространение в Telegram материалов, оправдывающих действия ВСУ и запрещённых в России террористических организаций, а также за призывы к насилию в отношении российских военнослужащих.