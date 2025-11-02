Фурсин: Книги московских издателей выйдут в Бразилии и Южной Корее

Московские издательства заключили более восьмидесяти международных контрактов на выпуск российской литературы в девяти странах мира. Об этом заявил глава департамента культуры столицы Алексей Фурсин в интервью «Интерфаксу».

В течение ближайших двух годы книги московских издателей появятся в Индии, Египте, Бразилии, Армении, Аргентине, Китае, Турции, Южной Корее и шести других государствах. Общий тираж составит свыше 420 тысяч экземпляров детской, художественной и познавательной литературы.

Фурсин подчеркнул, что эта инициатива представляет собой экспорт культурных смыслов и способствует продвижению русского культурного кода за рубежом, параллельно с достижениями учащихся столичных школ искусств, завоевавших более 10 тысяч международных наград.

Ранее сообщалось, что российские авторы достигли значительного прогресса на книжном рынке, заняв 46% в объёме продаж наиболее популярных изданий. Художественная литература сохранила лидирующие позиции, составив 52% продаж за первое полугодие, в то время как доля нон-фикшена сократилась до 38%, а детская литература занимает 10% рынка. Среди наиболее востребованных авторов отмечаются Анна Джейн (молодёжная проза), Виктор Дашкевич (фантастика) и Вадим Зеланд с книгой «Трансерфинг Реальности».