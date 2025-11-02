Россия и США
2 ноября, 13:28

Режим ЧС ввели в одном из районов Ростова-на-Дону после падения БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Первомайский район Ростова-на-Дону, пострадавший от падения БПЛА, переведён в режим чрезвычайной ситуации по решению городских властей. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин в телеграм-канале.

«Проведено внеочередное заседание КЧС по вопросу ликвидации последствий падения БПЛА в Первомайском районе. <...> проведено предварительное визуальное обследование прилегающих территорий места происшествия. Принято решение ввести локальный режим ЧС в границах района, где нанесён ущерб после падения БПЛА», — написал мэр.

В районе создадут оперативный штаб и комиссии для оценки ущерба. Скрябин также распорядился провести обход территории для фиксации последствий.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что в регионе два человека получили ранения в результате атаки украинского БПЛА. Им оказали помощь. Также повреждения получила жилая инфраструктура.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

