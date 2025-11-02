В Берлине закрывают крупнейший центр приёма украинских беженцев

Ключевой пункт размещения украинских беженцев в столице Германии, организованный на территории бывшего аэропорта Тегель, прекратит работу в ближайшие месяцы. Соответствующее распоряжение выпустила администрация Берлина.

Численность проживающих в этом центре сократилась с первоначальных пяти тысяч до полутора тысяч человек на текущий момент. Как пояснили в мэрии, в дальнейшем беженцев планируется распределять по разным районам города, отказавшись от практики их массового сосредоточения в одном месте.

Согласно оперативным данным украинского Минэка, по состоянию на апрель 2025 года более 6,3 миллиона граждан Украины получили статус беженца в европейских государствах. Наибольшее количество — 1,4 миллиона человек — было зафиксировано в Германии, отмечает профильное министерство.

Ранее количество разрешений на временную защиту для украинцев в Чехии резко возросло, достигнув 3,1 тысячи за сентябрь и октябрь. Такую статистику привела пресс-секретарь МВД Чехии Гана Мала, отметив, что причиной стало решение Украины позволить выезд мужчинам 18-22 лет. Общее число украинских беженцев в республике приближается к 400 тысячам человек.