Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 ноября, 14:19

Операция обернулась кошмаром: Россиянка обвинила пластического хирурга в изуродовании груди

Россиянка обвинила пластического хирурга в изуродовании груди

Обложка © freepik / gpointstudio

Обложка © freepik / gpointstudio

22-летняя россиянка столкнулась с тяжёлыми осложнениями после пластической операции на груди, потребовавшими удаления имплантов и повторного хирургического вмешательства. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на историю пострадавшей.

Девушка обратилась к знакомому хирургу, который проигнорировал признаки воспаления в предоперационных анализах. После вмешательства у пациентки развился мастит со свищами и гнойными процессами, которые врач пытался купировать инъекциями, отрицая серьёзность ситуации.

Только обращение к другому специалисту выявило стафилококковую инфекцию и разрушение тканей, потребовавшее срочного удаления имплантов. Для восстановления груди теперь необходима реконструктивная операция стоимостью 700 тысяч рублей.

После операции умер второй пациент хирурга клиники Хайдарова
После операции умер второй пациент хирурга клиники Хайдарова

Ранее сообщалось, что многие женщины прибегают к пластическим операциям, руководствуясь как общественными стандартами красоты, так и ожиданиями партнёров. Специалист отметил, что среди наиболее востребованных процедур лидирует увеличение груди, поскольку, по мнению пациенток, эта операция не только повышает самооценку, но и способствует гармонизации отношений, учитывая предпочтения многих мужчин.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar