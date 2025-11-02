Операция обернулась кошмаром: Россиянка обвинила пластического хирурга в изуродовании груди

22-летняя россиянка столкнулась с тяжёлыми осложнениями после пластической операции на груди, потребовавшими удаления имплантов и повторного хирургического вмешательства. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на историю пострадавшей.

Девушка обратилась к знакомому хирургу, который проигнорировал признаки воспаления в предоперационных анализах. После вмешательства у пациентки развился мастит со свищами и гнойными процессами, которые врач пытался купировать инъекциями, отрицая серьёзность ситуации.

Только обращение к другому специалисту выявило стафилококковую инфекцию и разрушение тканей, потребовавшее срочного удаления имплантов. Для восстановления груди теперь необходима реконструктивная операция стоимостью 700 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что многие женщины прибегают к пластическим операциям, руководствуясь как общественными стандартами красоты, так и ожиданиями партнёров. Специалист отметил, что среди наиболее востребованных процедур лидирует увеличение груди, поскольку, по мнению пациенток, эта операция не только повышает самооценку, но и способствует гармонизации отношений, учитывая предпочтения многих мужчин.