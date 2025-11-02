Из песни Ёлки «Прованс» пропало упоминание киевского аэропорта Борисполь

Певица Ёлка (Елизавета Иванцив) внесла коррективы в текст своего хита «Прованс» во время выступления на концерте «Золотой граммофон» в Москве. Так, в одной из строф вместо упоминания главного киевского аэропорта Борисполь прозвучала фраза о полёте к адресату.

В частности, вместо строчки «завтра в 7:22 я буду в Борисполе сидеть в самолёте и думать о пилоте» Ёлка спела «завтра в 7:22 я буду лететь к тебе, сидеть в самолёте и думать о пилоте».

К слову, Иванцив родилась в 1982 году в Ужгороде (Украина), а в 2004 году переехала в Москву.

Ранее сообщалось, что Верке Сердючке могут закрыть въезд в Россию. Основания для такого решения уже имеются. Она прославилась после Евровидения-2007, где заняла второе место. Однако в последние годы артист не раз позволял себе резкие высказывания в адрес России и её властей.