«Мелодии как генетический код»: Маликов предложил изучать песни «Самоцветов» в школах

Народный артист России Дмитрий Маликов высказался за включение песен ансамбля «Самоцветы» в школьную программу. По мнению музыканта, творчество коллектива способствует сохранению культурного наследия и поможет школьникам лучше разбираться в российской музыкальной истории. Об этом он заявил, комментируя список музыкальных произведений, рекомендованных Министерством просвещения для изучения в школах.

«Я видел этот список, хотел бы, чтобы и мои песни там были. <…> Я и моя сестра Инна исполняем хиты родителей — ансамбля «Самоцветы»: «Не надо печалиться». Молодёжь поет их вместе с нами! Эти мелодии как генетический код. Их было бы прекрасно изучать на уроках музыки», — приводит ТАСС слова исполнителя.

А до этого певец Филипп Киркоров заявил, что считает правильным включить репертуар Аллы Пугачёвой в школьную программу. Он также призвал включить в перечень выдающихся артистов Иосифа Кобзона, Льва Лещенко, Муслима Магомаева, Эдиту Пьеху и Валерия Леонтьева.

Напомним, ранее в Госдуме предложили включить в школьную программу песни Олега Газманова и Shaman, чтобы ученики 1-8 классов изучали патриотические композиции современных авторов. Позже Газманов поддержал изучение патриотических песен в школах.