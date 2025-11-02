Государственный долг Великобритании продемонстрировал трёхкратный рост за период с 2005 по 2025 год, что представляет собой наиболее значительное увеличение данного показателя среди всех развитых экономик мира. Об этом говорит анализ консалтинговой компании Oxford Economics, на который ссылается газета The Daily Telegraph.

Согласно опубликованным данным, общий объём государственного долга Соединённого Королевства достиг рекордных £2,9 трлн ($3,8 трлн), что составляет практически 100% от валового внутреннего продукта страны. Столь значительная долговая нагрузка вынуждает правительство ежегодно направлять более £100 млрд ($130 млрд) исключительно на выплату процентов по обслуживанию долга. Издание подчеркнуло, что сопоставимые темпы роста долговой нагрузки за последние два десятилетия наблюдались лишь в Испании и Соединённых Штатах.

Профессор Кембриджского университета Яджит Чадха дал категоричную оценку сложившейся ситуации, заявив, что столь высокий уровень государственной задолженности свидетельствует о системном провале британской политико-экономической модели. Экономист констатировал, что фискальная система государства явно дала сбой, а соотношение долга к ВВП не демонстрирует перехода на устойчивую траекторию развития.

Стоит отметить, что подобными «достижениями» может похвастаться не только Великобритания. Государственный долг Украины также продемонстрировал трёхкратный рост с 2022 года. Полное погашение этой задолженности займёт 35 лет, а выплаты по процентам за этот период составят более 3,8 триллиона гривен (90,5 миллиарда долларов).