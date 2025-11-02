Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 ноября, 14:42

«Опасный путь»: В Финляндии встревожены инициативой фон дер Ляйен по перевооружению Европы

В Финляндии встревожены инициативой фон дер Ляйен по перевооружению Европы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Член финской партии «Альянс свободы» Арманд Мема публично раскритиковал инициативу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по масштабному перевооружению Европейского союза. Соответствующее заявление политик разместил на своей странице в социальной сети X.

«Я не согласен с тем, что президент ЕС перевооружает Европу, это опасный путь, ведущий к войне», — написал Мема.

Пушков: Жертвой войны стран ЕС и НАТО с Россией станет Польша
Пушков: Жертвой войны стран ЕС и НАТО с Россией станет Польша

Ранее Life.ru писал, что подход европейских политиков, включая президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца сводится к русофобской риторике и подготовке к вооружённому противостоянию с Россией. Европа, привыкшая после Второй мировой войны существовать под контролем США, демонстрирует неспособность адаптироваться к изменившимся международным реалиям.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ЕС
  • Финляндия
  • Урсула фон дер Ляйен
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar