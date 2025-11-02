Член финской партии «Альянс свободы» Арманд Мема публично раскритиковал инициативу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по масштабному перевооружению Европейского союза. Соответствующее заявление политик разместил на своей странице в социальной сети X.

«Я не согласен с тем, что президент ЕС перевооружает Европу, это опасный путь, ведущий к войне», — написал Мема.

Ранее Life.ru писал, что подход европейских политиков, включая президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца сводится к русофобской риторике и подготовке к вооружённому противостоянию с Россией. Европа, привыкшая после Второй мировой войны существовать под контролем США, демонстрирует неспособность адаптироваться к изменившимся международным реалиям.