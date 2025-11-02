Мэра мексиканского города застрелили прямо во время празднования Дня мёртвых

Мексиканский политик Карлос Мансо, занимавший пост мэра Уруапана, был убит в результате вооружённого нападения в ходе праздничных мероприятий, посвящённых Дню мёртвых. Сообщение об этом распространило издание Milenio.

Первые секунды после убийства мэра. Видео © Х / MexicoLibre

По предварительным данным, глава муниципалитета получил шесть огнестрельных ранений, после чего медики доставили его в больницу, где он умер от полученных повреждений. В результате стрельбы телесные повреждения получил ещё один гражданин.

В ходе операции сотрудникам правопорядка удалось задержать двух подозреваемых в нападении, тогда как третий преступник был ликвидирован на месте.

Известно, что убитый политик был противником наркокартеля «Новое поколение Халиско». После ареста предполагаемого лидера местного отделения картеля в августе, Мансо запросил у властей штата и федеральных органов дополнительную помощь.

