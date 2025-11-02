Пропавшего при странных обстоятельствах трёхлетнего мальчика нашли мёртвым в Армении

В Армении завершилась масштабная поисковая операция, связанная с исчезновением трёхлетнего ребёнка. Как сообщает пресс-служба МВД республики, спасатели обнаружили тело пропавшего неделю назад Тиграна Ованесова в окрестностях села Цапатах Гегаркуникской области, расположенного в 130 километрах от Еревана.

Согласно официальному заявлению правоохранительных органов, 2 ноября примерно в 15:00 по местному времени Тигран был замечен без признаков жизни. Тело трёхлетнего мальчика, находившегося в розыске с 27 октября, было обнаружено в поле, прилегающем к селу. В настоящее время следственные органы проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти ребёнка.

Информация о пропаже малыша поступила в правоохранительные органы 27 октября. Трёхлетний житель села Цапатах, расположенного вблизи озера Севан, пропал при невыясненных обстоятельствах. Для его поисков были мобилизованы значительные силы: около 150 сотрудников МВД, 150 спасателей, кинологи с собаками и приблизительно 200 добровольцев.

По факту гибели ребёнка Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по статье об убийстве, что свидетельствует о наличии признаков насильственной смерти. Расследование продолжается, специалисты устанавливают все детали произошедшего.

