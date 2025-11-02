В Армении автобус перевернулся у монастыря, пострадали минимум 18 человек

В Тавушской области Армении произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса, в результате которого пострадали 18 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел республики.

ДТП произошло около 15:05 по местному времени около монастырского комплекса Агарцин, расположенного в 110 километрах от Еревана. Автобус с пассажирами опрокинулся на дороге, после чего на место происшествия были немедленно направлены спасательные службы и патрульная полиция для оказания экстренной помощи и расследования обстоятельств ЧП. Информация о состоянии пострадавших и возможных причинах аварии пока не уточняется.

