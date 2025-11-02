Россия и США
2 ноября, 14:57

В Берлине задержан сириец по подозрению в подготовке теракта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Spitzi-Foto

Правоохранительные органы Германии задержали в столице гражданина Сирии, подозреваемого в планировании террористического акта с использованием взрывных устройств. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Подозреваемый Абдалла Р. планировал кровавую расправу, у него были обнаружены материалы для изготовления взрывных устройств», — отмечает издание.

В настоящее время задержанный содержится в следственном изоляторе, ему инкриминируется подготовка к совершению тяжкого преступления против государственной безопасности

Ранее стало известно, что в восточной Англии внутри поезда, который следовал из Донкастера в Лондон, произошло нападение с ножами. Все пострадавшие были госпитализированы в кратчайшие сроки, а предполагаемые преступники задержаны сразу же после прибытия состава в город Хантингдон. Однако полиция не признала нападение терактом.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

