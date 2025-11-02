В Берлине задержан сириец по подозрению в подготовке теракта

Правоохранительные органы Германии задержали в столице гражданина Сирии, подозреваемого в планировании террористического акта с использованием взрывных устройств. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Подозреваемый Абдалла Р. планировал кровавую расправу, у него были обнаружены материалы для изготовления взрывных устройств», — отмечает издание.

В настоящее время задержанный содержится в следственном изоляторе, ему инкриминируется подготовка к совершению тяжкого преступления против государственной безопасности

