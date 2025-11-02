Пассажирка закурила сигарету в салоне авиарейса Москва — Сухум
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arif Azhar
Женщина закурила сигарету прямо во время полёта из Москвы в Сухум авиакомпании iFly, проигнорировав запреты бортпроводников. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
После посадки авиалайнера курильщицу передали сотрудникам полиции. Спустя несколько часов её обнаружили в одном из сухумских отелей, где ей был выписан административный штраф в размере 1,5 тысячи рублей за нарушение правил поведения на воздушном транспорте. Нарушительница объяснила свой поступок усталостью от перелёта и направилась с зажжённой сигаретой к туалету.
