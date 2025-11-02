Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

2 ноября, 15:29

Пассажирка закурила сигарету в салоне авиарейса Москва — Сухум

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arif Azhar

Женщина закурила сигарету прямо во время полёта из Москвы в Сухум авиакомпании iFly, проигнорировав запреты бортпроводников. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

После посадки авиалайнера курильщицу передали сотрудникам полиции. Спустя несколько часов её обнаружили в одном из сухумских отелей, где ей был выписан административный штраф в размере 1,5 тысячи рублей за нарушение правил поведения на воздушном транспорте. Нарушительница объяснила свой поступок усталостью от перелёта и направилась с зажжённой сигаретой к туалету.

Стюардессам S7 Airlines разрешили носить кроссовки на борту
Ранее Life.ru рассказывал, как стюардесса тайваньской авиакомпании EVA Air скончалась после того, как её заставили работать при плохом самочувствии во время рейса Милан — Тайбэй. Профсоюзы сообщили, что старший бортпроводник проигнорировал состояние сотрудницы и не связался с медицинской службой.

Мария Любицкая
