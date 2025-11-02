Самый дорогой в мире вид трюфеля нашли на Кубани

В Краснодарском крае вблизи села Молдовановка обнаружен редчайший белый трюфель (Tuber magnatum), считающийся самым дорогим грибом в мире. Этот ценный экземпляр был найден на глубине 12 сантиметров. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на исследования Иркутского государственного университета.





Стоимость килограмма такого трюфеля достигает 370 тысяч рублей. Ранее этот вид трюфеля был известен только в альпийских предгорьях. Исследование ДНК в Иркутском государственном университете подтвердило его принадлежность к Tuber magnatum, сравнив образцы с международными базами данных. В связи с этим, в Иркутске намерены начать лабораторное культивирование мицелия этого белого трюфеля, используя природный материал.

Ранее сообщалось, что жители подмосковной Лобни нашли редкий гриб из Красной книги. Весёлку называют чертовым яйцом, яйцом ведьм, срамотником и даже вонючим сморчком. Этот гриб развивается в две стадии и делает это очень стремительно.