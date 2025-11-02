В «Ленфильме» отреагировали на сообщения о «полуголой вечеринке»

Киностудия «Ленфильм» дала официальные разъяснения по поводу шоу с элементами ню, прошедшего в арендованном павильоне. Позицию учреждения изложил 78.ru.

Как оказалось, арендаторами площадки выступили организаторы проекта Kontrkult, ранее неоднократно реализовывавшие масштабные культурные ивенты на известных городских площадках. Представители «Ленфильма» пояснили, что молодёжные мероприятия обладают особой атмосферой, хотя подчиняются стандартным нормативам безопасности. На протяжении всего вечера на входе проверялись документы, служба безопасности предотвращала попытки проникновения нетрезвых гостей или людей в несоответствующем внешнем виде. Медицинский персонал и сотрудники пожарной охраны также находились на территории в режиме постоянного дежурства.

Ранее стало известно, что в здании «Ленфильма» прошёл полуголый модный показ. В рамках празднования дня рождения Kontrkult молодёжь провела творческое дефиле, а после пошла во все тяжкие на танцполе, вызвав массу негодования в обществе.