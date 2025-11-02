В здании «Ленфильма» прошёл полуголый модный показ

Мероприятие было организовано в рамках празднования дня рождения Kontrkult и объединило в себе элементы рейва и фэшн-демонстрации. Молодые люди в минимальном количестве одежды танцевали под техно-музыку.

Для попадания на вечеринку гостям требовалось отстоять в очереди около полутора часов. Однако это явно не стало помехой для юных энтузиастов. На входе осуществлялась обязательная проверка документов, а также выборочный контроль состояния посетителей. Сторонние наблюдатели отмечали, что охрана не пропускала лиц с признаками неадекватного поведения или измененного сознания. Отдельным посетителям, по данным издания, отказывали в проходе без комментариев относительно причин такого решения.