2 ноября, 09:28

В здании «Ленфильма» прошёл полуголый модный показ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

В здании «Ленфильма» прошёл полуголый модный показ. Об этом пишет 78.ru.

В здании «Ленфильма» прошёл полуголый модный показ. Видео © 78.ru.

Мероприятие было организовано в рамках празднования дня рождения Kontrkult и объединило в себе элементы рейва и фэшн-демонстрации. Молодые люди в минимальном количестве одежды танцевали под техно-музыку.

Для попадания на вечеринку гостям требовалось отстоять в очереди около полутора часов. Однако это явно не стало помехой для юных энтузиастов. На входе осуществлялась обязательная проверка документов, а также выборочный контроль состояния посетителей. Сторонние наблюдатели отмечали, что охрана не пропускала лиц с признаками неадекватного поведения или измененного сознания. Отдельным посетителям, по данным издания, отказывали в проходе без комментариев относительно причин такого решения.

Ранее Екатерина Мизулина выразила недовольство концертом Егора Крида, назвав его «голой вечеринкой». Она отметила, что появление полуголых танцовщиц на сцене является неприемлемым для мероприятия с возрастным ограничением 12+. Также Мизулина подчеркнула, что певец продвигает среди детей онлайн-казино и букмекерские конторы, которые могли быть спонсорами ВСУ.

Вероника Бакумченко
