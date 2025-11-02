Россия и США
Регион
2 ноября, 16:28

Роспотребнадзор сообщил о возможной причине массового отравления детей в Дагестане

Обложка © Life.ru

Лабораторные анализы показали, что дети в Дагестане заразились дизентерийной палочкой, известной как шигелла. Эта бактерия была обнаружена и у взрослых работников детского сада, однако они не проявляли симптомов болезни, выступая лишь переносчиками инфекции. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Дагестана.

«По предварительным выводам, реализация случаев заболевания произошла через бессимптомных носителей среди персонала детских садов, у которых также выявлен возбудитель дизентерии. Механизм передачи инфекции – фекально-оральный, путь передачи – контактно-бытовой», — указали в пресс-службе.

Напомним, что в Дагестане 10 детей попали в больницу с острой кишечной инфекцией. Состояние всех пострадавших не вызывает опасений, им оказывается необходимая медицинская помощь. Шестеро детей находятся в стационаре, остальные получают лечение амбулаторно.

