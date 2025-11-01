Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 16:23

В Дагестане 10 детей попали в больницу с острой кишечной инфекцией

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Казбековском районе Дагестана зафиксированы случаи острой кишечной инфекции среди детей, десять из них были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства здравоохранения.

Состояние всех пострадавших не вызывает опасений, им оказывается необходимая медицинская помощь. Шестеро детей находятся в стационаре, остальные получают лечение амбулаторно. Для установления причин и источника заражения в район выехала группа специалистов Роспотребнадзора и первый заместитель министра здравоохранения республики.

Число отравившихся водой в Дагестане превысило 100 человек
Число отравившихся водой в Дагестане превысило 100 человек

Ранее, в июле, уже была зафиксирована массовая вспышка кишечной инфекции в Дагестане, связанная с несоответствием питьевой воды санитарным нормам. Как установили специалисты Роспотребнадзора, причиной отравления стали бактерии рода шигелла, проникшие в систему водоснабжения. Пострадавшие обращались за медицинской помощью с характерной симптоматикой, включавшей рвоту, диарею и повышение температуры тела.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar