В Дагестане 10 детей попали в больницу с острой кишечной инфекцией

В Казбековском районе Дагестана зафиксированы случаи острой кишечной инфекции среди детей, десять из них были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства здравоохранения.

Состояние всех пострадавших не вызывает опасений, им оказывается необходимая медицинская помощь. Шестеро детей находятся в стационаре, остальные получают лечение амбулаторно. Для установления причин и источника заражения в район выехала группа специалистов Роспотребнадзора и первый заместитель министра здравоохранения республики.