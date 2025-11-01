В Дагестане 10 детей попали в больницу с острой кишечной инфекцией
Обложка © Life.ru
В Казбековском районе Дагестана зафиксированы случаи острой кишечной инфекции среди детей, десять из них были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства здравоохранения.
Состояние всех пострадавших не вызывает опасений, им оказывается необходимая медицинская помощь. Шестеро детей находятся в стационаре, остальные получают лечение амбулаторно. Для установления причин и источника заражения в район выехала группа специалистов Роспотребнадзора и первый заместитель министра здравоохранения республики.
Ранее, в июле, уже была зафиксирована массовая вспышка кишечной инфекции в Дагестане, связанная с несоответствием питьевой воды санитарным нормам. Как установили специалисты Роспотребнадзора, причиной отравления стали бактерии рода шигелла, проникшие в систему водоснабжения. Пострадавшие обращались за медицинской помощью с характерной симптоматикой, включавшей рвоту, диарею и повышение температуры тела.
