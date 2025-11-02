«Стал оберегать сына ещё сильнее»: Певец Сумишевский рассказал о переживаниях после гибели супруги в ДТП

Прошло почти пять лет с момента ужасающей автокатастрофы, унёсшей жизнь любимой женщины музыканта Ярослава Сумишевского. Тогда артист чудом остался жив, но потерял супругу Наталью. Сейчас мужчина впервые открыто поведал о том, каким стало его существование после потери близкого человека и как изменился он сам.

«Жизнь полностью изменилась, что тут сказать… И я, наверно, изменился тоже. Я стал любить сына ещё сильнее, оберегать. Я его балую, он уже не знает даже, что ему на день рождения нужно. Потому что всё у него уже есть. Я ни в чем не могу ему отказать, ничего не могу с этим поделать. Почти его не наказываю, и даже корю себя за это», — цитирует исполнитель хита «Лети» Star.Hit.

Ярослав Сумишевский и его жена Наталья. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yaroslav_sumishevskiy

Со временем сын Мирослав начал реже интересоваться обстоятельствами смерти мамы. Теперь ребёнок практически не задаёт вопросы вроде того, почему Наталья не успела пристегнуться ремнём безопасности, в отличие от мужа. Однако Ярослав сознаёт, что однажды мальчик вновь вернётся к болезненной теме, и морально готовится к этому моменту. Кроме того, певец честно сказал, что до сих пор периодически испытывает сильную грусть и страдает от бессонницы, мучительно вспоминая жену в сновидениях.

