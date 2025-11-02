Россия и США
2 ноября, 17:29

Яйцо, две картофелины и кусочек хлеба: Украинцы назвали позором «обед от Зеленского» раненому бойцу ВСУ

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Юрий Гудименко

Военнослужащий получил крайне скудный паёк во время длительной эвакуации с передовой. Об этом сообщил глава Общественного антикоррупционного совета при Минобороны ветеран Юрий Гудименко в соцсетях.

В пластиковом боксе находились лишь две картофелины, сосиска, яйцо, огурец и кусочек белого хлеба. Гудименко уточнил, что раненый боец находился в пути с 10:00 до 23:00 после нескольких дней, проведённых в стабилизационном пункте.

Под постом можно увидеть комментарии, где пользователи иронично желают, чтобы Зеленский питался тем же, что представлено. Звучат саркастические замечания о «миллионных» тратах на такой рацион, а киевский режим называют «тварями».
Ранее дезертир ВСУ сообщил, что украинские военнослужащие при отступлении угрожают расправой гражданскому населению. По его словам, один из сослуживцев открыто заявил о намерении отправиться в Киев для убийств и грабежей. Беглый военнослужащий добавил, что покинул позиции без оружия, в отличие от других, использующих бронетехнику.

