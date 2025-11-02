Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 ноября, 16:46

Замминистра молодёжной политики Тульской области захотел уйти добровольцем на СВО

Сергей Асташкин. Обложка © Сайт правительства Тульской области

Сергей Асташкин. Обложка © Сайт правительства Тульской области

Заместитель министра молодёжной политики в Тульской области Сергей Асташкин выразил намерение отправиться добровольцем в зону проведения СВО. Информация об этом была опубликована на официальном сайте правительства региона.

Асташкин сообщил о своём решении 1 ноября во время беседы с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым. Он пояснил, что его желание участвовать в боевых действиях усилилось после того, как украинские войска вторглись на территорию Курской области. Миляев, в свою очередь, поблагодарил Асташкина за работу и пожелал ему вернуться домой с Победой.

«Вы приняли для себя настоящее мужское решение заключить контракт с вооружёнными силами РФ, встать на защиту нашего Отечества. Я уважаю это решение и желаю успешного выполнения всех боевых задач», — подчеркнул губернатор.

Экс-губернатор Сахалина Хорошавин просил отправить его в зону СВО
Экс-губернатор Сахалина Хорошавин просил отправить его в зону СВО

Ранее сообщалось, что вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов оставил пост ради отправки на СВО. Он присоединится к казачьей бригаде «Кубань».

Все о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
  • Тульская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar