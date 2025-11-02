Замминистра молодёжной политики Тульской области захотел уйти добровольцем на СВО

Заместитель министра молодёжной политики в Тульской области Сергей Асташкин выразил намерение отправиться добровольцем в зону проведения СВО. Информация об этом была опубликована на официальном сайте правительства региона.

Асташкин сообщил о своём решении 1 ноября во время беседы с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым. Он пояснил, что его желание участвовать в боевых действиях усилилось после того, как украинские войска вторглись на территорию Курской области. Миляев, в свою очередь, поблагодарил Асташкина за работу и пожелал ему вернуться домой с Победой.

«Вы приняли для себя настоящее мужское решение заключить контракт с вооружёнными силами РФ, встать на защиту нашего Отечества. Я уважаю это решение и желаю успешного выполнения всех боевых задач», — подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов оставил пост ради отправки на СВО. Он присоединится к казачьей бригаде «Кубань».