В МВД предупредили россиян о новой схеме мошенничества с «бухгалтером» и выплатой

В преддверии Дня народного единства активизировались телефонные мошенники. По информации Управления по борьбе с киберпреступлениями МВД России, они используют проверенную тактику: представляются бухгалтерами из префектуры и информируют о якобы полагающейся денежной выплате.

«Злоумышленники звонят от имени бухгалтера муниципального образования и сообщают о положенной выплате или необходимости оформить документы лично в администрации. <…> В конце разговора, как бы спохватившись, просят продиктовать паспортные данные якобы для оформления временного пропуска», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

Мошенники заманивают жертв личным визитом для получения якобы полагающихся выплат, при этом запрашивая паспортные данные для оформления пропуска. Затем, по отработанной схеме, в разговор вступают лжесотрудники правоохранительных органов, запугивая граждан «утечкой информации» и обвинениями в «финансировании терроризма». Главная задача аферистов – завладеть деньгами и имуществом граждан, а также склонить их к совершению преступлений.

В МВД настоятельно рекомендуют проверять любые, даже самые правдоподобные, приглашения через официальные источники.

Ранее сообщалось, что в Москве мошенники обманом похитили у пенсионерки 28 млн рублей, под предлогом «замены ключей для домофона». Сначала они узнали код из её СМС, затем «сотрудница Роскомнадзора» напугала взломом «Госуслуг».