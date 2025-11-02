«Разные были предложения»: Ваня Дмитриенко рассказал о пикантных переписках со взрослыми фанатками

Россия и США
2 ноября, 17:22

Ваня Дмитриенко рассказал о пикантных переписках со взрослыми фанатками

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Популярный исполнитель хита «Венера-Юпитер» Ваня Дмитриенко стал объектом внимания множества представительниц женского пола разного возраста. Артист открыто поделился, что многие слушательницы старшего поколения выражают свои чувства совершенно свободно и даже откровенно.

«Ну, очень разное, то есть, как бы, какие-то предложения, в таком как бы плане. Многое в таком, сексуализированном ключе», — честно признался артист в эфире программы «Шоу Воли».

Психолог объяснила, почему Лепс затягивает свадьбу с молодой невестой

Ранее Life.ru сообщал, что Ваня Дмитриенко открыто признался, что он состоит в отношениях с 16-летней Анной Пересильд. 20-летний музыкант решил проявить креативность и покорить сердце актрисы нестандартным способом. Ранним утром он преподнёс Анне свежий тайский арбуз — неожиданный и романтичный подарок, который произвёл на неё настоящее впечатление.

