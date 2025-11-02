В Москву прибыл новый посол Израиля Одед Йосеф

О досрочном уходе Гальперин из Москвы стало известно в июле, когда посольство сообщило о её новом назначении: она возглавит европейский департамент МИД Израиля и станет заместителем гендиректора ведомства. Гальперин занимала пост посла в России с ноября 2024 года.