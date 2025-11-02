Трамп высказался о вероятных шагах Китая в отношении Тайваня
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Китай не будет предпринимать никаких действий в отношении Тайваня, поскольку Пекин понимает, к чему это может привести. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.
«Он (лидер КНР Си Цзиньпин) понимает это, и он понимает это очень хорошо», — сказал американский лидер в интервью телеканалу CBS.
Трамп уклонился от ответа на вопрос о том, как США отреагируют на нарушение статус-кво Тайваня, заявив, что не намерен раскрывать свои планы. Он сообщил, что тема Тайваня не поднималась в разговоре с лидером КНР, и добавил, что тот «очень хорошо» понимает его позицию, не уточняя, в чём она заключается.
Ранее Трамп заявил, что встреча с Си Цзиньпином приведёт к вечному миру. Глава Белого дома отметил, что мероприятие было «замечательной для обеих наших стран».
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.