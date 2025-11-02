Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
2 ноября, 19:01

Москвичам дали прогноз по срокам наступления метеозимы

Обложка © Life.ru

Осень в Москве продлится примерно ещё полторы-две недели, вслед за ней наступит настоящая метеорологическая зима. Такой прогноз озвучил синоптик Евгений Тишковец. Согласно его словам, ожидаемый переход температуры воздуха ниже нуля случится ближе к середине ноября.

«Метеорологическая осень в Москве продолжится ещё около 12 суток, и в середине ноября стартует метеозима, то есть произойдёт переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений», заявил синоптик в своём телеграм-канале.

Водителям рекомендуется заранее позаботиться о смене резины и подготовке автомобилей к суровым дорожным реалиям предстоящего сезона. Ожидается, что вместе с первыми морозами выпадет мокрый снег, появятся первые случаи образования гололедицы.

От климатического безумия до бабьего лета: Погода в ноябре 2025 в Москве и других городах России
Ранее Life.ru сообщал, что сегодня, 2 ноября, в Тюмени выпал первый снег. Местные жители тут же начали лепить снеговиков и делиться фотографиями зимних пейзажей в социальных сетях. Однако наряду с радостными откликами в обсуждениях проскальзывают и нотки лёгкой грусти — некоторые жители выражают опасения, что выпавший снег может быстро растаять и не сохранится надолго.

Полина Никифорова
