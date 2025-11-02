Россия и США
2 ноября, 17:38

В парламенте Британии прозвучало истеричное заявление о войне с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marinesea

Бывший руководитель вооружённых сил Великобритании Николас Хоутон выступил с призывом к увеличению оборонного бюджета, мотивируя это «российской угрозой». Он охарактеризовал текущее положение дел с финансированием оборонной сферы как «ужасное» и выразил обеспокоенность, сообщает газета Express.

«Россия будет располагать мобилизованными вооружёнными силами, огромным набором стратегических преимуществ, экономикой, адаптированной к вызовам, и окном возможностей действовать, в то время как НАТО, и Британия в частности, по-прежнему уделяют приоритетное внимание социальным пособиям, а не нацбезопасности», — сказал Хоутон во время дебатов в Палате лордов.

Он подчеркнул, что все три ключевые оборонные цели — поддержка Украины, устойчивость к гибридным угрозам и интеграция сил — напрямую зависят от наличия должного финансирования, и без него ни одна из них не будет достигнута.
План Британии на случай войны с Россией оказался рассчитан всего на несколько недель
Ранее стало известно, что Британия решила изменить свой подход, готовясь к «возможной войне» с Россией. Так, на бывшей советской базе в Латвии британские военные пробуют внедрить новую сеть для обеспечения связи артиллерии, беспилотников и боевых роботов.

Наталья Демьянова
