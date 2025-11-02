Расчёты ПВО уничтожили 22 украинских дрона за пять часов

Российские системы противовоздушной обороны зафиксировали и ликвидировали 22 украинских беспилотника в течение пяти часов. По данным Минобороны России, инциденты произошли с 15:00 до 20:00 по московскому времени.

Большинство аппаратов, а именно 14, были сбиты над Белгородской областью, ещё по четыре беспилотника уничтожены в Брянской и Курской областях.

Напомним, за прошедшую ночь российские системы ПВО успешно нейтрализовали и перехватили значительное количество воздушных угроз. Всего было сбито или перехвачено 164 украинских БПЛА самолётного типа над регионами страны, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.