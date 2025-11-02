Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 ноября, 18:41

Немецкие военные пожаловались на языковые барьеры во время учений НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Немецкий военнослужащий рассказал о серьёзных проблемах в коммуникации, с которыми сталкиваются бойцы многонационального батальона НАТО во время учений в Литве. Соответствующая информация появилась в публикации издания Die Welt.

«Наш язык для радиопереговоров — английский, но не все хорошо говорят по-английски… Недавно я запросил навесной огонь, а бельгийская сторона не поняла сразу… В случае войны это могло бы стать проблемой», — отметил боец по имени Флориан.

Он подчеркнул, что при нанесении ударов по невидимым целям точность передачи информации становится критически важной. Также Флориан обратил внимание на дополнительную сложность: в процессе радиообмена военнослужащие часто используют смесь фламандского, французского и английского языков. По его словам, чтобы избежать ошибок, приходится внимательно вслушиваться в каждую фразу.

Корабли НАТО активизировали разведку у границ России в Балтийском и Чёрном морях
Корабли НАТО активизировали разведку у границ России в Балтийском и Чёрном морях

Ранее военный эксперт Алексей Леонков обратил внимание, что программа модернизации транспортной инфраструктуры Европы, принятая ещё в первый президентский срок Дональда Трампа, так и не была реализована, несмотря на финансирование из бюджета НАТО. По его словам, проект был направлен на создание удобной логистики для переброски военной техники к восточным границам альянса. Выделенные на проект средства были освоены, но реальные объекты так и не построены.

Все ключевые события дня в одном месте читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • НАТО
  • Литва
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar