Немецкий военнослужащий рассказал о серьёзных проблемах в коммуникации, с которыми сталкиваются бойцы многонационального батальона НАТО во время учений в Литве. Соответствующая информация появилась в публикации издания Die Welt.

«Наш язык для радиопереговоров — английский, но не все хорошо говорят по-английски… Недавно я запросил навесной огонь, а бельгийская сторона не поняла сразу… В случае войны это могло бы стать проблемой», — отметил боец по имени Флориан.

Он подчеркнул, что при нанесении ударов по невидимым целям точность передачи информации становится критически важной. Также Флориан обратил внимание на дополнительную сложность: в процессе радиообмена военнослужащие часто используют смесь фламандского, французского и английского языков. По его словам, чтобы избежать ошибок, приходится внимательно вслушиваться в каждую фразу.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков обратил внимание, что программа модернизации транспортной инфраструктуры Европы, принятая ещё в первый президентский срок Дональда Трампа, так и не была реализована, несмотря на финансирование из бюджета НАТО. По его словам, проект был направлен на создание удобной логистики для переброски военной техники к восточным границам альянса. Выделенные на проект средства были освоены, но реальные объекты так и не построены.