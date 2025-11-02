Командование ВСУ выясняет обстоятельства потерь в Днепропетровской области

В Днепропетровской области командование украинских войск начало выяснять обстоятельства ликвидации военнослужащих на построении. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на группировку «Восток».

Отмечается, что командование выясняет, были ли соблюдены распоряжения Генерального штаба о порядке оповещения при ракетной опасности и запрете сборов на открытой местности.

А ранее украинский журналист раскритиковал высадку десанта ГУР под Красноармейском (украинское название Покровск). По его словам, высадка двух отделений на открытой местности, в зоне поражения и под наблюдением дронов, — безграмотное тактическое решение. Журналист также заявил, что «провалы прикрываются пропагандой», а реальные цифры потерь и результаты операций намеренно скрываются.