Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 ноября, 19:26

Командование ВСУ выясняет обстоятельства потерь в Днепропетровской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svechkova Olena

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svechkova Olena

В Днепропетровской области командование украинских войск начало выяснять обстоятельства ликвидации военнослужащих на построении. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на группировку «Восток».

Отмечается, что командование выясняет, были ли соблюдены распоряжения Генерального штаба о порядке оповещения при ракетной опасности и запрете сборов на открытой местности.

Армия России уничтожила одну из крупнейших ТЭС на Украине
Армия России уничтожила одну из крупнейших ТЭС на Украине

А ранее украинский журналист раскритиковал высадку десанта ГУР под Красноармейском (украинское название Покровск). По его словам, высадка двух отделений на открытой местности, в зоне поражения и под наблюдением дронов, — безграмотное тактическое решение. Журналист также заявил, что «провалы прикрываются пропагандой», а реальные цифры потерь и результаты операций намеренно скрываются.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar