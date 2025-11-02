Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 ноября, 19:55

В украинских Прилуках мобилизовали единственного механика по лифтам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

В городе Прилуки в Черниговской области остановилась работа большей части лифтов из-за отсутствия обслуживающего персонала. Единственный лифтёр был мобилизован, сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местных жителей.

Жители многоэтажек сообщили, что функционируют лишь отдельные кабины, которые эксплуатируются «на страх и риск».

Сотрудники военкомата в Харькове «мобилизовали» собаку вместе с хозяином
Сотрудники военкомата в Харькове «мобилизовали» собаку вместе с хозяином

Ранее сотрудники ТЦК мобилизовали на улице священника в церковном облачении. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик. Он отметил, что забрали священника с иерейским крестом и в подряснике. Дмитрий Хвостик был старостой церкви Петра и Павла Московского Патриархата в Черниговской области. Он хотел пойти в церковь готовиться к празднику, когда ТЦК забрал его в военкомат.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Украина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar