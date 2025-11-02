В украинских Прилуках мобилизовали единственного механика по лифтам

Ранее сотрудники ТЦК мобилизовали на улице священника в церковном облачении. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик. Он отметил, что забрали священника с иерейским крестом и в подряснике. Дмитрий Хвостик был старостой церкви Петра и Павла Московского Патриархата в Черниговской области. Он хотел пойти в церковь готовиться к празднику, когда ТЦК забрал его в военкомат.