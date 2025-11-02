В украинских Прилуках мобилизовали единственного механика по лифтам
В городе Прилуки в Черниговской области остановилась работа большей части лифтов из-за отсутствия обслуживающего персонала. Единственный лифтёр был мобилизован, сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местных жителей.
Жители многоэтажек сообщили, что функционируют лишь отдельные кабины, которые эксплуатируются «на страх и риск».
Ранее сотрудники ТЦК мобилизовали на улице священника в церковном облачении. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик. Он отметил, что забрали священника с иерейским крестом и в подряснике. Дмитрий Хвостик был старостой церкви Петра и Павла Московского Патриархата в Черниговской области. Он хотел пойти в церковь готовиться к празднику, когда ТЦК забрал его в военкомат.
