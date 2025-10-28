Сотрудники военкомата в Харькове «мобилизовали» собаку вместе с хозяином

В Харькове сотрудники ТЦК (украинского военкомата) насильно мобилизовали мужчину вместе с его собакой. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Издание опубликовало кадры, на которых запечатлено, как группа из примерно десяти мужчин в камуфлированной одежде насильно помещает мужчину в микроавтобус. После этого они передают ему небольшую собаку, закрывают двери и покидают место происшествия.