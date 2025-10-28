Сотрудники военкомата в Харькове «мобилизовали» собаку вместе с хозяином
В Харькове сотрудники ТЦК (украинского военкомата) насильно мобилизовали мужчину вместе с его собакой. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
В Харькове мужчину мобилизовали вместе с его собакой. Видео © Telegram / Политика Страны
Издание опубликовало кадры, на которых запечатлено, как группа из примерно десяти мужчин в камуфлированной одежде насильно помещает мужчину в микроавтобус. После этого они передают ему небольшую собаку, закрывают двери и покидают место происшествия.
Похожий случай ранее произошёл в Киеве. А в Житомире сотрудники ТЦК «мобилизовали» кота, который отдыхал на лавочке возле дома. Хозяйка питомца Лидия Ивановна потратила много времени на его безуспешные поиски, пока не обнаружила на записях видеонаблюдения ужасные кадры произошедшего. После скандала усатого «новобранца» вернули женщине, однако мотивы так и остались тайной.
