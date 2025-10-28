Стала известна причина гибели мобилизованного в ТЦК Киева

Роман Сопин, который погиб в Подольском ТЦК Киева, скончался из-за «травмы, полученной от тупого предмета». Об этом свидетельствует заключение судебно-медицинской экспертизы, предоставленное его адвокатом. Информацию распространила его подруга, киевская журналистка Дарья Трунова.

Сначала ТЦК утверждал, что 43-летний мобилизованный получил травму, якобы упав в первую ночь своего пребывания в военкомате. Они также выдвинули версию об эпилепсии у погибшего. Теперь Государственному бюро расследований (ГБР) предстоит выяснить, можно ли считать пол тупым предметом. Или, учитывая широкий резонанс дела, это неуместно.

Ранее Life.ru сообщал о смерти мобилизованного в учебном центре ВСУ. 35-летний Вячеслав Бек из Ужгорода, страдавший тяжёлой формой сахарного диабета, был доставлен в учебный центр в субботу, а уже в понедельник стал жаловаться на ухудшение самочувствия.