Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 15:04

Стала известна причина гибели мобилизованного в ТЦК Киева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Роман Сопин, который погиб в Подольском ТЦК Киева, скончался из-за «травмы, полученной от тупого предмета». Об этом свидетельствует заключение судебно-медицинской экспертизы, предоставленное его адвокатом. Информацию распространила его подруга, киевская журналистка Дарья Трунова.

Сначала ТЦК утверждал, что 43-летний мобилизованный получил травму, якобы упав в первую ночь своего пребывания в военкомате. Они также выдвинули версию об эпилепсии у погибшего. Теперь Государственному бюро расследований (ГБР) предстоит выяснить, можно ли считать пол тупым предметом. Или, учитывая широкий резонанс дела, это неуместно.

Украинцам анонсировали ещё больше повесток после передачи ТЦК баз данных
Украинцам анонсировали ещё больше повесток после передачи ТЦК баз данных

Ранее Life.ru сообщал о смерти мобилизованного в учебном центре ВСУ. 35-летний Вячеслав Бек из Ужгорода, страдавший тяжёлой формой сахарного диабета, был доставлен в учебный центр в субботу, а уже в понедельник стал жаловаться на ухудшение самочувствия.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar