Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 ноября, 20:18

В Дагестане водитель «Гранты» выехал на встречную полосу, погибли два человека

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Кайтагском районе Дагестана произошло ДТП, в результате происшествия погибли два человека. Ещё шесть человек получили травмы, в том числе трое детей. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

«Вблизи населённого пункта Газия Кайтагского района произошло ДТП. Столкнулось два легковых автомобиля «Лада Гранта» и Hyundai Solaris. Пострадали восемь человек, из них двое погибли. Госпитализированы шесть человек, в том числе трое детей», — сообщили в ведомстве.

По информации МВД Дагестана, причиной аварии стал выезд автомобиля «Лада Гранта» на встречную полосу движения на автодороге «Маджалис-Шилаги-Варсид». В результате столкновения погибли 37-летний водитель «Лады» и его 64-летняя пассажирка. Среди пострадавших есть люди, находящиеся в тяжёлом состоянии.

Турецкий актёр Энгин Чаглар погиб в ДТП в Стамбуле накануне получения награды
Турецкий актёр Энгин Чаглар погиб в ДТП в Стамбуле накануне получения награды

Ранее российский турист получил серьёзные травмы в ДТП, произошедшем в Таиланде. Мужчина находится в критическом состоянии, а его транспортировка в Россию невозможна из-за риска ухудшения состояния. Для проведения необходимой операции требуется крупная сумма денег, которую семья пострадавшего пытается собрать. Инцидент произошёл в первый день отпуска пары. Ксения и Аркадий приехали в тайскую провинцию Краби 28 октября.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar