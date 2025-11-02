В Дагестане водитель «Гранты» выехал на встречную полосу, погибли два человека

В Кайтагском районе Дагестана произошло ДТП, в результате происшествия погибли два человека. Ещё шесть человек получили травмы, в том числе трое детей. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

«Вблизи населённого пункта Газия Кайтагского района произошло ДТП. Столкнулось два легковых автомобиля «Лада Гранта» и Hyundai Solaris. Пострадали восемь человек, из них двое погибли. Госпитализированы шесть человек, в том числе трое детей», — сообщили в ведомстве.

По информации МВД Дагестана, причиной аварии стал выезд автомобиля «Лада Гранта» на встречную полосу движения на автодороге «Маджалис-Шилаги-Варсид». В результате столкновения погибли 37-летний водитель «Лады» и его 64-летняя пассажирка. Среди пострадавших есть люди, находящиеся в тяжёлом состоянии.

