Турецкий актёр Энгин Чаглар погиб в ДТП в Стамбуле накануне получения награды
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / gd_project
В Стамбуле 1 ноября произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста. Жертвой аварии стал 85-летний турецкий актёр Энгин Чаглар, пишут местные средства массовой информации. Инцидент случился в районе Шишли, всего в нескольких десятках метров от дома артиста.
Несмотря на то, что пострадавшего оперативно доставили в ближайшее медицинское учреждение, врачи не смогли его спасти. Как сообщают журналисты, в мире искусства был объявлен траур. Примечательно, что на следующей неделе актёр должен был получить почётную награду от фонда Filmsan.
Энгин Чаглар родился в Стамбуле в 1940 году. Получив образование в университете Германии и пройдя военную службу, он начал свой путь в шоу-бизнесе. Решающим моментом в его карьере стало участие в конкурсе, организованном одним из журналов, это открыло ему дорогу на телевидение. За годы творческой деятельности артист сыграл десятки ролей в сериалах и полнометражных фильмах.
Напомним, 28 октября из жизни ушёл российский актёр Роман Попов. Артисту было 40 лет, и он долгое время боролся с раком. Самочувствие артиста ухудшилось после того, как он прошёл курс химиотерапии. Вдова актёра Юлия на церемонии прощания рассказала о последних месяцах жизни супруга и его последней воле. В разговоре с журналистами она подтвердила, что прах её мужа будет развеян над Чёрным морем, как он того хотел.
