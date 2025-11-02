Турецкий актёр Энгин Чаглар погиб в ДТП в Стамбуле накануне получения награды

В Стамбуле 1 ноября произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста. Жертвой аварии стал 85-летний турецкий актёр Энгин Чаглар, пишут местные средства массовой информации. Инцидент случился в районе Шишли, всего в нескольких десятках метров от дома артиста.

Несмотря на то, что пострадавшего оперативно доставили в ближайшее медицинское учреждение, врачи не смогли его спасти. Как сообщают журналисты, в мире искусства был объявлен траур. Примечательно, что на следующей неделе актёр должен был получить почётную награду от фонда Filmsan.

Энгин Чаглар родился в Стамбуле в 1940 году. Получив образование в университете Германии и пройдя военную службу, он начал свой путь в шоу-бизнесе. Решающим моментом в его карьере стало участие в конкурсе, организованном одним из журналов, это открыло ему дорогу на телевидение. За годы творческой деятельности артист сыграл десятки ролей в сериалах и полнометражных фильмах.