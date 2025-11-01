Супруга Романа Попова рассказала, что перед смертью он не мог даже говорить

Вдова актёра Романа Попова Юлия на церемонии прощания рассказала о последних месяцах жизни супруга и его последней воле. В разговоре с журналистами она подтвердила, что прах её мужа будет развеян над Чёрным морем, как он того хотел.

Вдова Романа Попова рассказала о его последней воле и каким он был перед смертью. Видео © Life.ru

«Перед уходом Роман ничего не мог сказать, к сожалению, он был не в том состоянии», — поделилась Юлия.

На вопрос о том, верил ли артист до последнего в выздоровление, вдова пояснила, что у него действительно была ремиссия, однако последние полгода его состояние серьёзно ухудшилось. Что касается имущественных вопросов, Юлия сообщила, что дом восстановлен и будет продан, если найдётся покупатель, а также подтвердила, что последней волей её супруга была просьба развеять его прах над Чёрным морем.