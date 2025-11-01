Супруга Романа Попова рассказала, что перед смертью он не мог даже говорить
Вдова актёра Романа Попова Юлия на церемонии прощания рассказала о последних месяцах жизни супруга и его последней воле. В разговоре с журналистами она подтвердила, что прах её мужа будет развеян над Чёрным морем, как он того хотел.
Вдова Романа Попова рассказала о его последней воле и каким он был перед смертью. Видео © Life.ru
«Перед уходом Роман ничего не мог сказать, к сожалению, он был не в том состоянии», — поделилась Юлия.
На вопрос о том, верил ли артист до последнего в выздоровление, вдова пояснила, что у него действительно была ремиссия, однако последние полгода его состояние серьёзно ухудшилось. Что касается имущественных вопросов, Юлия сообщила, что дом восстановлен и будет продан, если найдётся покупатель, а также подтвердила, что последней волей её супруга была просьба развеять его прах над Чёрным морем.
Напомним, Роман Попов умер 28 октября. Актёру было 40 лет, и он долгое время боролся с раком. Самочувствие артиста критически ухудшилось после того, как он прошёл курс химиотерапии.
Юлия Попова. Обложка © Life.ru