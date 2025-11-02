В Армении задержаны брат и племянник католикоса Гарегина II

Брат и племянник католикоса Гарегина II были задержаны в Армении по обвинениям, которые адвокат Ара Зограбян назвал «надуманными». Об этом юрист сообщил в своих социальных сетях, пишет РИА «Новости».

«Кандидат (на муниципальных выборах. — Прим. Life.ru) в Вагаршапате от партии «Республика» Арутюн Мкртчян сообщил, что 1 ноября брат католикоса — Геворг Нерсисян со своими сыновьями якобы препятствовал предвыборной агитации. Сегодня следственный орган принял решение о задержании 68-летнего Геворга Нерсисяна и его сына Амбарцума Нерсисяна с целью доставки в суд для решения вопроса об аресте», — написал он.

По словам адвоката, Геворга и Амбарцума Нерсисянов обвиняют в хулиганстве и препятствовании предвыборной агитации, хотя, как он утверждает, «нет даже инцидента, отдалённо похожего на преступление». Зограбян пояснил, что племянник католикоса стоял у ворот своего дома, когда к нему обратились с предложением принять участие во встрече с представителями партии «Республика», от которого тот отказался. Адвокат Ара Зограбян призвал сотрудников следственного органа «не разрушать авторитет ведомства».

