Диетолог рассказала, как держать аппетит под контролем во время похудения

Чувство голода, особенно во время диеты, знакомо каждому. Организм требует восполнить калории, и удержаться от соблазна съесть лишнее непросто. Остро ощущается голод после тренировок — организм включает защитный механизм и просит восполнить потраченные калории. Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева рассказала Life.ru несколько советов, как справиться с голодом.

Для того чтобы не переедать, следует начинать приём пищи с мяса, рыбы или бобовых. В них содержится белок, который переваривается долго, и не позволит человеку перебрать по калорийным добавкам. Анастасия Лебедева Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ

Также к каждому приёму пищи желательно добавить овощную тарелку или низкокалорийный суп. Это механически заполняет желудок и помогает не переедать, отмечает эксперт. Не стоит забывать и про перекусы. В качестве полезного перекуса подойдут орехи, гранат, кукуруза, бобы или яблоки.

Ещё один важный совет — еда по расписанию. Регулярные приёмы пищи предотвращают резкие скачки и падения уровня глюкозы в крови, что снижает риск переедания и помогает поддерживать энергию в течение дня.

