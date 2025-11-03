Россия и США
2 ноября, 21:31

ОАЭ и США подписали меморандум о развитии ИИ и энергетической отрасли

В Абу‑Даби министр внутренних дел США Даг Бургум и министр промышленности и передовых технологий Султан Аль-Джабер подписали меморандум о взаимопонимании для ускорения внедрения технологий в энергетической сфере и искусственном интеллекте. На встрече присутствовал и президент ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян. Об этом сообщили в пресс-службе шейха.

Документ нацелен на ускорение внедрения технологий в промышленность, включая «умные» производственные решения. Сотрудничество охватывает оптимизацию процессов, планирование и логистику, повышение энергоэффективности, управление интеллектуальными сетями, внедрение предиктивного обслуживания и усовершенствование систем хранения энергии.

Меморандум также предполагает использование ИИ в робототехнике, материаловедении и автоматизации, а также обмен знаниями, научно-техническую кооперацию, развитие навыков и подготовку специалистов через специализированные программы.

«Меморандум о взаимопонимании поддерживает широкие амбиции ОАЭ стать глобальным центром промышленности и передовых технологий в соответствии с целями Национальной стратегии в области промышленности и передовых технологий», — говорится в заявлении.

В США сообщили о планах провести серию субкритических испытаний ядерного оружия

А ранее стало известно, что в Соединённых Штатах проблемы с обеспечением продуктами питания становятся всё острее на фоне приостановки федерального финансирования в результате правительственного шатдауна. Волонтёры рассказывают, что многие американцы стоят в длинных очередях возле пунктов раздачи пищи задолго до открытия, стремясь заполучить хотя бы минимальное количество фруктов, овощей, хлеба, молочных изделий и консервированных товаров.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • ОАЭ
  • Мировая политика
  • Политика
