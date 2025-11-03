ОАЭ и США подписали меморандум о развитии ИИ и энергетической отрасли

В Абу‑Даби министр внутренних дел США Даг Бургум и министр промышленности и передовых технологий Султан Аль-Джабер подписали меморандум о взаимопонимании для ускорения внедрения технологий в энергетической сфере и искусственном интеллекте. На встрече присутствовал и президент ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян. Об этом сообщили в пресс-службе шейха.







Документ нацелен на ускорение внедрения технологий в промышленность, включая «умные» производственные решения. Сотрудничество охватывает оптимизацию процессов, планирование и логистику, повышение энергоэффективности, управление интеллектуальными сетями, внедрение предиктивного обслуживания и усовершенствование систем хранения энергии.

Меморандум также предполагает использование ИИ в робототехнике, материаловедении и автоматизации, а также обмен знаниями, научно-техническую кооперацию, развитие навыков и подготовку специалистов через специализированные программы.

«Меморандум о взаимопонимании поддерживает широкие амбиции ОАЭ стать глобальным центром промышленности и передовых технологий в соответствии с целями Национальной стратегии в области промышленности и передовых технологий», — говорится в заявлении.

