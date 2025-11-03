Российский боец ампутировал себе ногу под обстрелом ВСУ в окопе

Российский военнослужащий Айдар Гайфутдинов провёл пять дней под вражеским обстрелом и был вынужден самостоятельно ампутировать себе повреждённую ногу. Об этом передаёт Ruptly.

По словам Гайфутдинова, во время боев под Авдеевкой в ДНР противник обнаружил его на открытой местности при помощи разведывательного дрона, после чего начался миномётный обстрел. В результате взрыва военнослужащий получил тяжелейшее ранение, лишившись части ноги. Солдату удалось самостоятельно добраться до укрытия, где он наложил жгут, ввёл обезболивающий препарат и провёл ампутацию повреждённой конечности. После этих действий ему удалось остановить опасное кровотечение.

Гайфутдинов отметил, что ключевым в такой экстремальной ситуации становится сохранение самообладания и способность противостоять панике. Эвакуировать раненого бойца его сослуживцы смогли только через пять дней. Все это время военнослужащий сохранял надежду на возвращение к родным и хранил талисман, который ему подарила супруга.

Ранее сообщалось о подвиге бойца батальона «Ваха» спецназа «Ахмат» с позывным Кот, который проявил героизм на Харьковском направлении, приняв на себя удар оптоволоконного дрона ВСУ. Таким образом он спас пятерых сослуживцев, рассказали его товарищи из состава группировки войск «Север». Как уточнили сослуживцы, противник использовал оптоволоконный дрон, на который не действуют средства радиоэлектронной борьбы. Основной удар пришёлся на переднюю часть машины, где находился Кот. Товарищи отметили, что погибший всегда проявлял инициативу, отличался добротой и дисциплиной.