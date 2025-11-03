Катер с флагом ЧВК «Вагнер» был замечен на реке Нарва рядом с эстонской границей. Видеозапись была опубликована в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Катер с флагом ЧВК «Вагнер» прошёл у границы Эстонии на Нарве. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Судно сопровождает человек в военной форме, а также несколько людей, управляющих катером. Над ними развевается флаг ЧВК.

Инцидент прокомментировали в МИД Эстонии. Дипломаты подтвердили произошедшее, а также заявили, что «всё, что россияне пытаются сделать на реке Нарва, происходит под пристальным вниманием».

«Наша информация, а также изображения и видеозаписи указывают на то, что сегодня по реке Нарва прошёл катер российской пограничной службы под флагом частной военной группы «Вагнер», — говорится в заявлении ведомства.

А ранее в Эстонии в лесу нашли бомбу. Отмечалось, что 250-килограммовую авиабомбу обнаружили недалеко от границы с Россией. Прибывшие на место происшествия сапёрные подразделения провели идентификацию находки, подтвердив её принадлежность к авиационным боеприпасам. Детали происхождения и даты изготовления бомбы не установлены.