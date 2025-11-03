Сотрудник полиции получил травму во время протестов в Сербии

В Сербии один сотрудник полиции получил травму в ходе протестов у здания Скупщины. Об этом сообщили в МВД республики.

«Сотрудники полиции, обеспечивающие общественный порядок и мир, немедленно отреагировали и предотвратили дальнейшую эскалацию насилия. Однако во время вмешательства сотрудник полиции, находившийся в кордоне на углу улицы Таковска и бульвара Николы Пашича, получил травму голени в результате воздействия пиротехники («пушечного удара») и был направлен в Центр неотложной помощи для оказания медицинской помощи», — говорится в заявлении.

На улице Кнеза Милоша участники акции забросали граждан различными предметами и пиротехническими средствами. Митингующие подожгли одну из палаток, в которой находились люди. В ведомстве отметили, что власти примут меры по выявлению и наказанию виновных и призвали граждан воздерживаться от действий, опасных для жизни и имущества.

Ранее в Сербии вспыхнули массовые протесты, которые переросли в столкновения с полицией. Политическая акция у здания парламента переросла в открытое противостояние: оппозиционеры и проправительственные активисты начали забрасывать друг друга петардами и стеклянными бутылками. Причиной новой волны протестов стала годовщина обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в 2024 году.