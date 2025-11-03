В Судже Курской области в ходе поисковых работ в частном доме было обнаружено тело обнажённой женщины. Об этом сообщил старший офицер отдела организации розыска без вести пропавших и поиска погибших Главного координационного центра Минобороны РФ, старший лейтенант Дмитрий Дубов, пишет РИА «Новости».

По словам представителя Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК России, причиной смерти женщины стали взрывные травмы, что было установлено в ходе экспертизы.

«На днях при проведении поисковых мероприятий группами поиска была обнаружена в частном доме города Суджи женщина, которая находилась без одежды, на матрасе в гостиной комнате», — рассказал Дубов.

Ранее в Сети появились свидетельства украинского дезертира о планах бойцов ВСУ совершать преступления в Киеве. Военнослужащий заявил, что лично слышал от одного из сослуживцев намерение «убивать, грабить и насиловать» мирных жителей после возвращения с фронта. Данные заявления указывают на серьёзные проблемы с морально-психологическим состоянием личного состава ВСУ, обусловленные, вероятно, длительными боевыми действиями и тяжёлыми потерями.